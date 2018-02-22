В Кургане в декабре этого года появится гипермаркет "Лента"

В Кургане в декабре этого года появится крупный гипермаркет - продовольственный ритейлер "Лента" стал якорным арендатором ТРЦ "ГиперСити", заключив договор с девелопером проекта компанией DARS, сообщает официальный сайт компании.

"Мы рады сотрудничеству с одним из сильнейших продуктовых ритейлеров - компанией "Лента", которое позволит нам усилить концепцию комплекса и выстроить конкурентное положение ТРЦ на рынке Кургана и области на долгосрочную перспективу", - комментирует директор по коммерческой недвижимости компании DARS Анна Хлызова.

Также уточняется, что ассортимент гипермаркета будет сформирован с учетом потребностей жителей города.

В Кургане это будет первый и единственный гипермаркет сети площадью более 7 тыс. 600 кв.м.

Приход "Ленты" именно в "ГиперСити" позволит улучшить экономику ТРЦ, так как последние годы арендаторы для своих магазинов и бутиков все чаще выбирают другие торговые площадки - торговый центр "Пушкинский" и "Рио". Это связано, в первую очередь, с отдаленностью "ГиперСити".