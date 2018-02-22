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Новости
22.02.2018 06:20 Мск (08:20 Екб)
политика | В России
В ЦИК РФ предложил провести дебаты в записи
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(2017) | Фото: CIKRussia

Глава ЦИКа Элла Памфилова рассказала, что к ней обратился кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с предложением не проводить некоторые предвыборные дебаты в прямом эфире, а организовать их запись заранее.
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Представляющий ЛДПР член ЦИКа Сергей Сироткин объяснил, что в некоторые дни у кандидатов запланировано до восьми дебатов в прямом эфире. Он отметил, что людям физически сложно говорить в прямом эфире восемь часов. "Если все остальные участники дебатов согласятся, чтобы разгрузить те или иные дни, когда наибольшее количество дебатов в прямом эфире, Владимир Жириновский предлагает сделать запись в другое время, чтобы включить [ее] тогда, когда предполагается та или иная трансляция",— сказала Памфилова. Она предложила доверенным лицам кандидатов обсудить этот вопрос с претендентами на пост глав государства. Телеканалы, по сведениям главы ЦИКа, готовы пойти навстречу. "Что касается сетки, она сформирована жестко, менять ее невозможно, мы ее утвердили, но вот такой вариант вполне возможен",— добавила глава ЦИКа.

График дебатов получился плотным из-за того, что показывать их начнут только с 26 февраля, хотя агитационный период стартовал еще 17 февраля.

В ЦИКе объяснили, что телеканалы приняли такое решение в связи с необходимостью освободить эфирное время для трансляций Олимпиады в Пхёнчхане, которая продлится до 25 февраля.

По словам сопредседателя движения "Голос" Андрея Бузина, юридических препятствий тому, чтобы показывать дебаты в записи, нет. "Тут вопрос, скорее в том, насколько записанные дебаты будут эффективнее, чем незаписанные, поскольку они созданы для того, чтобы создавалось впечатление о кандидатах. Психологически зритель больше верит прямому эфиру, знает, что это не постановка",— пояснил Бузин.

Пресс-секретарь кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак Ксения Чудинова сообщила, что они получили предложение ЦИК, но пока его не обсудили. Накануне Собчак раскритиковала дебаты, назначенные на 8 утра, и объявила, что будет требовать их переноса на прайм-тайм. "В один из дней там действительно есть восемь дебатов, соответственно, физически невозможно даже доехать с одного телеканала на другой,— сказала госпожа Чудинова.— Но нас гораздо больше волнует тот факт, что они идут в такое время, когда их никто не увидит".

Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин готов поддержать предложение ЛДПР. «"Идея не лишена разумности, потому что по большому счету прямой эфир — это определенный миф. С учетом грандиозных масштабов нашей родины, он может быть прямым только для какого-то часового пояса. В остальных все равно идет в записи",— сказал Сурайкин. На выборах 2008 года дебаты в основном выходили в записи, исключение составлял только московский эфир телеканала "Россия-1".

Напомним, в дебатах кандидаты будут участвовать все одновременно. Дискутировать будут семь претендентов — Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Владимир Путин от участия в дебатах в федеральном эфире отказался, пишет газета "Коммерсант".

Другие новости по темам: ЦИК, дебаты
22.02.2018 06:20 Мск | Денис Линов
08:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.02.2018 07:48 Мск
Дебаты кандидатов в президенты России на телеканалах и радио начнутся 26 февраля







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В ЦИК РФ предложил провести дебаты в записи
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