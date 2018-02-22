19-летняя жительница Ямала поплатилась за мат в адрес полицейского

Жительница Муравленко привлечена к ответственности за оскорбление полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по ЯНАО, в ноябре прошлого года нарядом патрульно-постовой службы полиции в коридоре одного из общежитий города поймали местную жительницу в состоянии алкогольного опьянения. На предложение сотрудников правоохранительных органов предъявить документы удостоверяющие личность, и пройти в служебный автомобиль для направления на прохождение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, девушка ответила отказом.

После этого в адрес одного из полицейских она стала высказываться нецензурной бранью, употребляя непристойные слова и выражения.

По данному факту на 19-летнюю хулиганку было заведено уголовное дело. Муравленковский городской суд назначил фигурантке наказание в виде 190 часов обязательных работ.