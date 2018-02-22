Сенаторам показали построенную "Екатеринбург-Арену"

21 февраля стадион "Екатеринбург-Арена", который реконструируют к Чемпионату мира-2018, посетила временная комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018.

Как сообщили Накануне.RU в центре общественных связей "Синара-Девелопмент", генеральный директор группы "Синара" Михаил Ходоровский показал полностью готовые помещения стадиона для команд: разминочные зоны, массажные кабинеты, раздевалки, тренерские. Делегация осмотрела зал для пресс-конференций, оборудованного современной техникой, а также помещения верхнего яруса арены, где расположены зоны для приема VIP-гостей, а также места для мобильных групп.

Как отметил Ходоровский, все монтажные и строительные работы на стадионе завершены. "В настоящий момент "Екатеринбург-Арена" полностью готова", - отметил гендиректор. Специалисты выполняют пуско-наладочные работы и осуществляют передачу помещений и инженерных систем службе эксплуатации спортивного объекта.

Между тем, 28 февраля начнется подготовка футбольного поля к первым играм — газон накроют специальным материалом и запустят систему подогрева. Агрономы проведут комплекс необходимых мероприятий по уходу за газоном. Футбольное поле полностью подготовят к 1 апреля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на охрану "Екатеринбург-Арены" потратят 64,5 млн рублей.