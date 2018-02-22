Ученые: алкоголь - основная причина слабоумия

Неумеренное потребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия.

Как выяснили ученые из Франции и Канады, проанализировав медицинские показатели 57 тыс. 353 пациентов, у всех участников исследования была диагностирована ранняя деменция. По словам специалистов, 38,9% пациентов имели серьезные проблемы с употреблением спиртных напитков, а 17,6% страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом.

Таким образом, у 56,5% пациентов с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением спиртных напитков и развитием заболевания. Исследователи отмечают, что подобные выводы равнозначно применимы как к мужчинам, так и к женщинам.

По словам ученых, необходимо принять меры по сокращению масштабов употребления алкоголя среди населения, сообщает РИА "Новости".