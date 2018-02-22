Россия и Гондурас сравнялись по уровню коррупции - Transparency

Россия заняла 135-е место из 180 в индексе восприятия коррупции.

Список составила Transparency International - неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Таким образом, Россия разделила строчку с Парагваем и Киргизией. Громкие суды над российскими чиновниками не повлияли на мнение экспертов организации о коррупции в стране.

Россия в 2017 году набрала 29 баллов из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции. Такое же количество баллов набрали Доминиканская Республика, Гондурас, Киргизия, Лаос, Мексика, Папуа — Новая Гвинея и Парагвай. Перечисленные страны делят с Россией 135-ю строчку из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств, который составила Transparency.

Как отмечают специалисты Transparency, ухудшилось положение России в рейтинге: по итогам 2015 года она занимала 119-ю строчку, а по итогам 2016 года — 131-ю. Это связано со включением в индекс новых государств, а также с переменами в других странах. Например, государства, занимавшие по итогам 2016 года то же место в рейтинге, что и Россия, спустя год незначительно улучшили свои результаты (Иран, Украина, Казахстан и Непал).

Лидеры и аутсайдеры индекса последние несколько лет остаются неизменными: первые места занимают Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов). Замыкают рейтинг Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 баллов).

Transparency составляет индекс, используя публикуемые исследования ряда международных организаций — Всемирного банка, Freedom House, фонда Bertelsmann и других, сообщает РБК.