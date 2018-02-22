В Якутии расследуют дело о нескольких тоннах икры с кишечной палочкой

В Якутии заведено уголовное дело после обнаружения болезнетворных бактерий и микроорганизмов в красной икре, которая была доставлена в Якутск из Чукотского автономного округа.

Как сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, в конце ноября прошлого года в аэропорту Якутска из грузового отсека самолета Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" изъяли 4,8 т лососевой икры с маркировками рыболовецких артелей и предприятий из Анадыря. Как показала экспертиза, в деликатесе присутствовали болезнетворные бактерии, в том числе - группы кишечной палочки. Также было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Икра признана непригодной к употреблению.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Свердловской области изъяли из оборота 112 кг красной икры из Хабаровска. На деликатес отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка.