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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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от издателя  |  комментариев: 7


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22.02.2018
политика ;
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Саакашвили запретили въезд на Украину на три года, но он обещал "совсем скоро" вернуться
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Михаил Саакашвили, президент Грузии (2010) | Фото:focus.ua

Глава партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться на Украину.
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Об этом беглый политик сообщил на своей странице в Facebook, комментируя решение Госпогранслужбы, которая запретила ему въезд в страну до 2021 года. "Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший барыга от страха, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", - пишет Саакашвили.

"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...", - подчеркнул бывший президент Грузии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, выдворенный с Украины политик в обращении из Нидерландов заявил, что на Украине будет представлен кандидат в президенты "от народа".

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04:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.02.2018 20:15 Мск
Саакашвили сообщил о намерении вернуться на Украину








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Саакашвили запретили въезд на Украину на три года, но он обещал "совсем скоро" вернуться
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