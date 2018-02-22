Саакашвили запретили въезд на Украину на три года, но он обещал "совсем скоро" вернуться

Глава партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться на Украину.

Об этом беглый политик сообщил на своей странице в Facebook, комментируя решение Госпогранслужбы, которая запретила ему въезд в страну до 2021 года. "Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший барыга от страха, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", - пишет Саакашвили.

"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...", - подчеркнул бывший президент Грузии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, выдворенный с Украины политик в обращении из Нидерландов заявил, что на Украине будет представлен кандидат в президенты "от народа".