Боевики заблокировали мирных жителей в Восточной Гуте

В Восточной Гуте боевики не выпускают мирных жителей из зоны боевых действий.

Как говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в настоящее время в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Обращения Российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление и сложить оружие результатов не принесли. Боевики препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм аль-Вафидин.

По словам российских военных, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте сорван. За последние сутки боевики обстреливали Дамаск и близлежащие населенные пункты в провинции Риф Дамаск 21 раз, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) подвергся массированному обстрелу.