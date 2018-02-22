Постпред России в ООН отчитал коллегу за "режим Путина"

На заседании Безопасности ООН постпред России Василий Небензя попросил коллегу из США Никки Хейли избегать выражений "режим Путина".

Российский дипломат призвал соблюдать "элементарные дипломатические приличия". В России — "не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство", отметил Небензя. "Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет", — отметил постпред на заседании Совбеза.

Во время обсуждения Устава ООН постпред США Никки Хейли заявила, что власти некоторых стран "часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение". По ее словам, на Украине Россия остается "оккупирующей державой" и "дестабилизирующей силой". "Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот", — заявила американский постпред, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Никки Хейли заявила, что Вашингтон хочет восстановить отношения с Россией. Поводом для этого могут стать вопросы, затрагивающие интересы обеих стран.