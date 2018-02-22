Банк "Советский" будет санирован

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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Регионы предлагают вернуться к одноуровневой модели местного самоуправления Регионы подняли вопрос о возврате к одноуровневой системе местного самоуправления, которая существовала в России до 2003 г. При этой системе местные органы власти формировались на базе крупных городов и районов и не имели территориального подразделения. Принятый в 2003 г. федеральный закон закрепил на всей территории РФ двухуровневую систему. Первый уровень – городские и сельские поселения, второй - городские округа и муниципальные районы.
22.02.2018
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Новости
22.02.2018 00:26 Мск (02:26 Екб)
экономика | Северо-Западный ФО
Банк "Советский" будет санирован
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(2018) | Фото: ТАСС

Банк "Советский" из Санкт-Петербурга - один из старейших в стране, стал четвертой кредитной организацией, санируемой ЦБ РФ по новой схеме (вслед за банком "Открытие", Бинбанком и Промсвязьбанком).
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Центробанк в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению банком "Советский" на Агентство по страхованию вкладов. К осуществлению мер по финансовому оздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности банка "Советский". Позже победителем конкурса на санацию стал Татфондбанк, который затем рухнул сам. 20 февраля 2017 года Банк России утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский", вновь возложив на агентство функции временной администрации.

Накануне Центробанк сообщил, что утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский". На ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" с 22 февраля 2018 года возложены функции временной администрации по управлению "Советским".

Как говорят в ЦБ, временная администрация должна провести анализ финансового положения банка, чтобы определить перспективы дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства финансового учреждения, сообщает "Интерфакс".

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22.02.2018 00:26 Мск | Денис Линов
02:26 Екб


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Банк "Советский" будет санирован
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