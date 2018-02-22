Банк "Советский" будет санирован

Банк "Советский" из Санкт-Петербурга - один из старейших в стране, стал четвертой кредитной организацией, санируемой ЦБ РФ по новой схеме (вслед за банком "Открытие", Бинбанком и Промсвязьбанком).

Центробанк в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению банком "Советский" на Агентство по страхованию вкладов. К осуществлению мер по финансовому оздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности банка "Советский". Позже победителем конкурса на санацию стал Татфондбанк, который затем рухнул сам. 20 февраля 2017 года Банк России утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский", вновь возложив на агентство функции временной администрации.

Накануне Центробанк сообщил, что утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский". На ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" с 22 февраля 2018 года возложены функции временной администрации по управлению "Советским".

Как говорят в ЦБ, временная администрация должна провести анализ финансового положения банка, чтобы определить перспективы дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства финансового учреждения, сообщает "Интерфакс".