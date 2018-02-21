Дефицит курганской казны в этом году составит 335 млн рублей

Депутаты Курганской городской думы рассмотрели поправки в бюджет, определив его дефицит, передает корреспондент Накануне.RU.

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Народные избранники решили, что доходы городской казны в этом году составят 6 млрд 89 млн 555 тыс. рублей, а расходы - 6 млрд 424 млн 555 тыс. рублей. Таким образом, дефицит курганского бюджета составит 335 млн рублей.

Выступая перед депутатами, руководитель департамента финансов и имущества администрации Кургана Игорь Зворыгин отметил, что доходы бюджета увеличились по сравнению с последними данными декабря прошлого года за счет трансфертов из бюджета Зауралья, а также за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Кургана. Резерв средств бюджета будет распределен между структурными подразделениями администрации города.