Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан во время ЧМ-2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 21 февраля, провёл заседание антитеррористической комиссии, с которой обсудил вопросы обеспечения безопасности спортивных объектов, предназначенных для проведения матчей Чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

Также были подняты вопросы защищённости объектов транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры и выполнения плана мероприятий по реализации стратегии противодействия экстремизму.

Как отметил вице-губернатор региона Азат Салихов, вопросы обеспечения безопасности спортивной инфраструктуры находятся под жёстким контролем членов комиссии. Это касается всех объектов, готовых к матчам ЧМ-2018, в том числе "Екатеринбург Арены".

Кроме того, на заседании речь шла об обеспечении безопасности свердловчан во время предстоящих выборов президента РФ.

"Мы должны обеспечить полную готовность к предотвращению любых действий по дестабилизации обстановки", – отметил Куйвашев, подчеркнув, что помещения участковых избирательных комиссий должны быть оборудованы стационарными металлодетекторами и техническими средствами контроля.

В свою очередь, начальник областного ГУ МВД Михаил Бородин заявил, что в обеспечении общественного порядка в день голосования будет задействован весь гарнизон органов внутренних дел области и силы подразделений Росгвардии.

"Для охраны избирательных участков будет привлечено более 14 тысяч сотрудников полиции. Наряды комплексных сил полиции, в том числе дорожно-патрульной службы, будут приближены к местам массового пребывания людей", — сказал он.

Отдельно участники заседания рассмотрели итоги деятельности рабочей группы по информационному противодействию идеологии терроризма.

По оценке губернатора, работа по обеспечению безопасности в регионе ведётся системно и на достойном уровне.