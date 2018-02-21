Глава МИД Украины: Я готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую резню

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин выразил готовность признать вину отдельных украинцев за Волынскую резню.

"У нас есть прошлое, которое имело очень позитивные моменты и очень трагические страницы, — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные на брифинге. — И это прошлое нельзя переписать путём принятия законов, это прошлое можно понять и осознать только путём исторического диалога. Мы за этот исторический диалог".

Глава украинского МИД также рассказал, что всегда говорит своим польским друзьям о собственной готовность признать вину отдельных представителей своей страны или подразделений в том, что происходило на Волыни.

"Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы?", — сказал Климкин, добавив, что память и её восприятие должны совместными, в противовес "политическим играм" и попыткам "построить свою собственную историческую реальность путём законов".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, польско-украинские отношения обострились в начале ноября. Президент Польши Анджей Дуда тогда заявил, что украинские лидеры придерживаются антипольских взглядов, а глава польского МИД Витольд Ващиковский сказал, что Украина отталкивает от себя одного из последних союзников.

В конце января парламент Польши принял закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии. Изменения касаются определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления. За отрицание преступлений бандеровцев предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.