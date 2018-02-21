В Госдуме РФ закон о "реинтеграции" Донбасса назвали желанием "обезлюдить земли"

Украинский закон о "реинтеграции" Донбасса "прямо направлен против России" и является желанием "обезлюдить земли, на которых проживают несколько миллионов человек". Об этом говорится в проекте заявления комитета Госдумы РФ по делам СНГ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об "оккупации Донбасса", которую он назвал реинтеграцией. Согласно закону, Киев не несёт никакой ответственности за происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), которые объявляются оккупированной территорией.

"Депутаты с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" ведёт к войне, а не к миру, — приводит РБК выдержку из думского документа. — Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживают несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить".

Парламентарии также подчеркнули, что принятием данного закона украинские власти засвидетельствовали о своём намерении сорвать исполнение международно признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке страны и, соответственно, об отказе от своих обязательств в рамках данных договорённостей.

Депутаты призвали к оказанию "дополнительной помощи страдающему населению Донбасса".