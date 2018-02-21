Путин 22 февраля встретится с главами иностранных делегаций на вечере в честь Дня защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля встретится с главами иностранных делегаций на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"В Государственном Кремлёвском дворце Владимир Путин встретится с приглашёнными на торжественный вечер главами делегаций Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства также поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооружённых Сил с наступающим праздником.