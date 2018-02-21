Генпрокуратура просит ужесточить наказание экс-замглавы Минкультуры Пирумову, осужденному по "делу реставраторов"

Генпрокуратура РФ настаивает на ужесточении приговора экс-замглавы Минкультуры РФ Григорию Пирумову, осужденному за хищение средств по "делу реставраторов", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Генеральная прокуратура внесла кассационное представление в Верховный суд, в котором просит передать представление в президиум Мосгорсуда с целью отменить апелляционное определение от 19 декабря в отношении Григория Пирумова и направить уголовное дело в отношении него на новое апелляционное рассмотрение", - отметили в ведомстве.

Таким образом, Генпрокуратура просит вернуть дело в отношении бывшего замминистра в апелляционную инстанцию Мосгорсуда и пересмотреть меру наказания.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре Дорогомиловский суд Москвы освободил из под стражи бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова с учетом нахождения под стражей. Ему было назначено 1,5 года лишения свободы.