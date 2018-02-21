В Кремле ответили на обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Москвы в причастности к гибели мирных жителей в Сирии, выдвинутые Вашингтоном.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что правительственные силы в арабской республике нанесли удары по району Восточная Гута под Дамаском, жертвами которых за последние двое суток стали более 100 мирных жителей. Представитель ведомства призвала Москву прекратить поддержку президента Башара Асада, тактика которого, как она выразилась, приводит к гуманитарной катастрофе.

По словам пресс-секретаря Кремля, эти обвинения не имеют оснований.



"Какой обстрел?" — переспросил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

После уточнения он назвал обвинения американской стороны в адрес Москвы "беспочвенными".

"Непонятно, на чём они основываются, каких-то конкретных данных не приводится", — передаёт его слова РБК.