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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Максим Калашников – о новом провале "Роснано": Нам нечего предложить индусам А что мы можем предложить индусам? Мы не первые ни в космосе, ни в моторостроении, ни в электронике – ни в чем. Ракету сами не сумели сделать. Это очень закономерный итог. Как всякая авиационная катастрофа – это клубок причин, который намотался и запутался.
21.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.02.2018 18:33 Мск (20:33 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
В Кремле ответили на обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Сирии
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Москвы в причастности к гибели мирных жителей в Сирии, выдвинутые Вашингтоном.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что правительственные силы в арабской республике нанесли удары по району Восточная Гута под Дамаском, жертвами которых за последние двое суток стали более 100 мирных жителей. Представитель ведомства призвала Москву прекратить поддержку президента Башара Асада, тактика которого, как она выразилась, приводит к гуманитарной катастрофе.

По словам пресс-секретаря Кремля, эти обвинения не имеют оснований.

"Какой обстрел?" — переспросил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

После уточнения он назвал обвинения американской стороны в адрес Москвы "беспочвенными".

"Непонятно, на чём они основываются, каких-то конкретных данных не приводится", — передаёт его слова РБК.

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21.02.2018 18:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:33 Екб


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В Кремле ответили на обвинения в причастности к гибели мирных жителей в Сирии
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