Директор школы в Татарстане, где массово отравились ученики, уволен

Директор Казанбашской школы Арского района Татарстана уволен с занимаемой должности по собственному желанию после массового отравления учеников, сообщили Накануне.RU в прокуратуре республики.

Напомним, 10 и 11 февраля в республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов Казанбашской основной школы и двое взрослых - все жители Арского района. У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура Арского района провела комплексную проверку данного инцидента.

В беседе с сотрудниками школы выяснилось, что ранее у повара школьной столовой наблюдались симптомы кишечного расстройства. Во время её отсутствия женщину заменяла повар детского сада, расположенного в здании школы.

К работе на пищеблоке также привлекалась работница столовой, которая одновременно осуществляла уборку помещений пищеблока. "В ходе проверки в деятельности школьной столовой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, питание школьников организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню, которое не согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства. В частности были выявлены нарушения, связанные с отсутствием технологической карты по приготовлению омлета, недостаточным количеством производственного инвентаря и посуды, отсутствием должной работы с оборудованием и ряд других. "Также выяснилось, что повар школьной столовой при появлении у себя и членов семьи признаков желудочно-кишечного расстройства не сообщила об этом администрации школы. При этом она приступила к работе без медицинского обследования и заключения врача о выздоровлении", - отметили в прокуратуре.

В отношении директора школы, заведующего хозяйством школы, повара и работницы пищеблока составлены протоколы об административном правонарушении.

Начальнику управления образования Арского района объявлен выговор.

"Директор Казанбашской школы уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Нарушений в действиях должностных лиц территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан нарушений законодательства не выявлено", - добавили в ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по республике Татарстан, по подозрению в причастности к преступлению 14 февраля был задержан директор торгового дома "Айракс", поставлявшего продукты питания в школу - 59-летний Аглям Локманов.