Суд досрочно прервал допрос Порошенко из-за неудобного вопроса об отдыхе на Мальдивах

Судья Оболонского районного суда Киева преждевременно прекратил допрос президента страны Петра Порошенко по "делу Януковича" после того, как защита поставила ему вопрос об отдыхе на Мальдивских островах. Как передает корреспондент Накануне.RU, адвокат Януковича Виталий Сердюк спросил Порошенко, почему во время его новогоднего тайного отдыха на Мальдивах, когда Порошенко исчез на целую неделю, никто в Киеве не поднял вопрос о его самоустранении.

Защита провела параллель с ситуацией, сложившейся с Януковичем в феврале 2014 года, когда он на следующий же день был смещен Верховной радой с поста президента за "самоустранение". На это судья поспешно заявил, что защита не желает спрашивать Порошенко по существу дела и он прекращает допрос.

Адвокат Игорь Федоренко заявил, что суд не имел права досрочно прекращать допрос Порошенко и снимать вопросы защиты как недопустимые. Также он отметил, что аналогичные вопросы ставились другим свидетелям в процессе и суд их не снимал. По его словам, ни одного вопроса по существу суд не позволил задать.

Вопросы адвокатов о том, соответствует ли конституции смещение Януковича по причине "самоустранения", судом были отклонены. Защита напомнила, что такие вопросы другим свидетелям возражений суда не вызывали. Адвокат уверен, что решение суда прервать допрос Порошенко нивелирует доверие к суду.

"Надеяться на решение, которое вызовет доверие у общества, уже нет никаких оснований", - заявил Федоренко.

При этом защита Януковича намерена просить суд повторно допросить Порошенко как свидетеля.

Как сообщало Накануне.RU, адвокат Виталий Сердюк ранее заявил, что Порошенко самоустранился от исполнения своих обязанностей на целую неделю с 1 по 8 января, и Верховная рада была обязана сместить его с поста президента, как Януковича.