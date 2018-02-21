Генпрокурор РФ рассказал о деградации российского следствия

В работе российских следователей за последние два десятилетия произошла деградация, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Если 20-25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов, то сейчас всё очень просто — СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70% дел, — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные на совещании в Туле. — И наступает деградация, и он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению".

Глава Генпрокуратуры отметил, что на законные требования гособвинителя следователь должен реагировать в законном же порядке.

"К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос", — сказал Чайка.