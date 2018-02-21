Мединский: Расследование в МДТ началось по инициативе Минкультуры РФ

Расследование в Малом драматическом театре (МДТ) Санкт-Петербурга началось по инициативе Минкультуры РФ, заявил глава министерства Владимир Мединский.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о раскрытом спецслужбами хищении в размере не менее 45 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены МДТ. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

"Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жёстких радикальных мер, — цитирует Мединского "РИА Новости". — Считаю это большим успехом. Мы и дальше будет эту скверну выкорчёвывать. Речь идёт о недобросовестных подрядчиках".

Министр подчеркнул, что сам театр в данном деле не задействован.

"Вся ответственность будет полностью лежать на подрядчике… Мы театр полностью вывели из-под удара в этой истории", — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что средства, похищенные при строительстве новой сцены МДТ, были потрачены на покупку Mercedes-Benz Maybach и лизинг Porsche и Lexus.