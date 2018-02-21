Главный фигурант дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище не признает вину

Начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ города Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев не признал вину в организации массовых беспорядков на Хованском кладбище в Москве, произошедших в мае 2016 года. Об этом он заявил на заседании Мосгорсуда, передает ТАСС.

"Я понял суть обвинения. Я не признаю вину и считаю, что все обвинения в мой адрес некорректны", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе перестрелки у центрального входа на Хованском кладбище погибли три человека, ещё более 30-ти получили телесные повреждения различной степени тяжести. Было установлено, что двое из 17-ти фигурантов дела, в том числе Чабуев, организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища.

Напомним, в конце января СКР завершил расследование по делу о массовых беспорядках на Хованском кладбище в Москве.