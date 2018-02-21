Кудрин попросил не номинировать его на позицию члена Набсовета Московской Биржи

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин попросил акционеров Московской Биржи не номинировать его на позицию члена Наблюдательного совета. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Принял решение просить акционеров Московской Биржи не номинировать меня на позицию члена Наблюдательного совета. Мне посчастливилось работать в Набсовете в очень интересные, хоть и непростые четыре года. Вместе нам удалось многое сделать", - написал он.

По его словам, за прошедшие четыре года удалось "существенно расширить международные контакты и повысить репутацию Биржи".

"Это был стратегически важный этап развития Мосбиржи, и я горжусь, что смог быть полезен в этой работе. Сейчас начинается новый период, когда Биржа будет делать ставку на маркетинг и инновационное развитие. Думаю, что смена председателя Совета каждые 4-5 лет - это очень хорошая практика", - добавил Кудрин.