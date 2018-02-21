На Южном Урале ребенок получил тяжелые травмы, катаясь на санках, привязанных к машине

В Челябинской области зимой участились случаи детского травматизма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Дети получают серьезные травмы, катаясь с горок. Кроме того, несчастный случай могут спровоцировать сами родители.

Так, 12-летний мальчик получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника, когда папа привязал санки к машине и катал ребенка. Мальчик вылетел и ударился головой об дерево. Сейчас ребенку делают операцию.

"Количество детских травм головы и позвоночника в последнее время значительно увеличилось. Если в ноябре-декабре в течение суток у нас в отделении было по 8-9 обращений с такими травмами, то сейчас эта цифра увеличивается до 20. Хочу предупредить родителей: сейчас очень скользко, дети часто падают на затылок, что приводит к травмам разной степени тяжести. Будьте внимательны, следите за детьми. Большинство травм все-таки случаются по недосмотру родителей", - подчеркнул главный детский нейрохирург минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии Челябинской детской областной больницы Герман Сафронов.

В минздраве призвали горожан проявлять активную жизненную позицию и не проходить мимо, увидев ребенка в потенциально опасной ситуации.