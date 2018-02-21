На Ямале детский сад заплатит девочке за перелом руки во время прогулки

В Губкинском детский садик заплатит воспитаннице за то, что она получила перелом во время прогулки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В прокуратуру обратилась мать шестилетней девочки, рассказав, что ее дочь ходила в садик "Сказка". В июле 2017 г. девочка вместе с другими детьми играла на площадке детского сада. Она упала и получила перелом лучевой кости предплечья.

Воспитатель ответила дисциплинарно. Прокурор подал иск, требуя компенсации морального вреда. Суд взыскал с садика 40 тыс. рублей.