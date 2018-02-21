"Наступил на доски и провалился": в Екатеринбурге в доме, где обвалилась крыша, продолжились разрушения

В Екатеринбурге в квартире дома на Уралмаше, где ранее обвалилась крыша, рухнул потолок. На место выезжали оперативная группа МЧС и представители администрации Орджоникидзевского района, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кровля на данный момент у дома разобрана, сегодня при проведении ремонтных работ на кровле второго этажа у строителя провалилась нога. Семья, которая там проживает, временно расположилась у родственников. Эвакуация жителей других квартир не потребовалась. Опасности никакой нет. Администрацией до 1 марта будут даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации дома.

Напомним,15 февраля в квартире дома по переулку Суворовский в уральской столице произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В результате пострадали взрослый мужчина и двое его малолетних внуков. Возбуждено уголовное дело, а также свою проверку по факту случившегося проводит прокуратура.