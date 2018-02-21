В Подмосковье арестована барменша, лишившая жизни клиента кафе

В Подмосковье арестована работница кафе, обвиняемая в нанесении смертельных травм посетителю. Она уже во всем созналась.

Напомним, 17 февраля в одном из кафе города Коломны между обвиняемой, которая работала барменом, и посетителем заведения вспыхнул конфликт, переросший в драку. Как считают следователи, в ходе потасовки женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы: в результате мужчина упал, ударился головой о кафель и скончался на месте. Согласно данным эксперта, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, сейчас барменша заключена под стражу. На допросе у следователя она дала признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах.

"Кроме того, следствие располагает данными, что обвиняемая имеет непогашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - прим.). В 2016 году Коломенским городским судом она была осуждена к трем годам лишения свободы условно. Потерпевший также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж", - напомнили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.