В Югре на заседании научно-координационного совета обсудили сохранность языков коренных народов

Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в Радужный провела расширенное заседание научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, в нем приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти, представители муниципальных образований, руководители бюджетных учреждений, общественники. Участники обсудили меры по сохранению, развитию и популяризации родных языков коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа.

Предваряя разговор губернатор напомнила, что сегодня празднуется Международный день родного языка. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тыс. языков мира находится под угрозой исчезновения, в том числе и языки народов ханты и манси. По словам главы региона, богатый мир хантыйского и мансийского этноса складывался веками. Задача государства – создать условия, обеспечивающие сохранение языка коренных народов Севера. С этой целью в Югре реализуется комплекс мероприятий, создана необходимая правовая база. В соответствии с окружным законом о языках коренных малочисленных народов Севера, в государственных образовательных организациях создаются условия для изучения родных языков.

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин сообщил, что сегодня родные языки изучаются в 10 детских садах и 28 школах автономного округа.

"Важным аспектом является профессиональная компетентность педагогов. В 2016-2017 годах повышение квалификации по методике преподавания родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов прошли 100% учителей родных языков из восьми муниципальных образований Югры", - отметил руководитель профильного ведомства.

После окончания школы выпускники из числа коренных малочисленных народов Севера продолжают обучение. Так, на условиях целевого приема 12 выпускников поступили на обучение в Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Кроме того, по словам Алексея Дренина, положительный эффект приносят конкурсы профессионального мастерства среди учителей родного языка и литературы коренных народов Севера.

В 2018 году департаментом образования и молодежной политики Югры совместно с издательством "Просвещение" планируется издать учебные пособия по мансийскому языку для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций автономного округа. Издание увидит свет уже к новому учебному году.

Особое внимание участников заседания Наталья Комарова обратила на важность системной работы с детьми, молодежью в части культивирования ценностей самобытной культуры народов ханты, манси, ненцев, их родного языка.

"Если язык становится академическим, унитарным занятием, а не необходимым для обеспечения жизнедеятельности, то он не востребован. Мы должны понимать, что тогда это музейный экспонат. А если язык живой, что предпочтительнее, то тогда нужны другие меры и возможности для того, чтобы он сохранялся. Здесь нужен профессиональный подход. Язык – неисчерпаемое богатство. Его нужно изучать, сохранять, обеспечивать его устойчивое развитие, передавать для изучения следующим поколениям", - подчеркнула Наталья Комарова.