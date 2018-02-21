Находящаяся под санкциями США "дочка" НОВАТЭКа банкротит прикамскую тепловую компанию

Арбитраж Прикамья принял исковое заявление от компании "Новатэк - Пермь" (дочернее общество НОВАТЭКа) о признании банкротом ООО "Горнозаводск-МИКРОТЭК" - общество отвечает за тепловое хозяйство Горнозаводска.

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Сумма долга в заявлении "дочки" НОВАТЭКа не указана, однако на рассмотрении арбитража находится январское заявление того же общества о взыскании с "Микротэка" 8,7 млн руб. Еще раньше, в декабре 2017 г., "Новатэк-Пермь" заявила о долге компании в 7,5 млн руб.

Напомним, "Новатэк - Пермь" с конца 2016 г. находится под секторальными санкциями США.