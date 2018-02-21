Заседание CAS по делу российского керлингиста Крушельницкого пройдет 22 февраля

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх состоится 22 февраля. Это подтвердили в пресс-службе CAS, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что допинг-проба В бронзового призера ОИ-2018 дала положительный результат на мельдоний.

Как сообщало Накануне.RU, сам Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.

Позднее в Олимпийском комитете России выступили с официальным заявлением по поводу этой ситуации.