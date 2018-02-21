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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Максим Калашников – о новом провале "Роснано": Нам нечего предложить индусам А что мы можем предложить индусам? Мы не первые ни в космосе, ни в моторостроении, ни в электронике – ни в чем. Ракету сами не сумели сделать. Это очень закономерный итог. Как всякая авиационная катастрофа – это клубок причин, который намотался и запутался.
21.02.2018
экспертное мнение ;
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21.02.2018 15:47 Мск (17:47 Екб)
политика | В России
Памфилова попросила не втягивать детей в "предвыборные взрослые игры"
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памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступит с обращением к министру образования Ольге Васильевой с просьбой не допустить проведения предвыборных мероприятий с участием школьников.
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"Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд, неправомерно проводятся какие-то акции", - сказала глава ЦИК.

"Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое", - цитирует ее РБК.

Глава ЦИК напомнила, что в России наблюдаются случаи принуждения к голосованию. В частности, она привела в качестве примера город Орехово-Зуево, где учителей вынуждали "писать заявления и голосовать на избирательном участке при техникуме". Также она намерена попросить Васильеву разобраться с ситуацией вокруг "школьных референдумов".

Ранее в феврале Центральная избирательная комиссия отменила решение подмосковной избирательной комиссии о проведении в день президентских выборов референдумов в школах, сочтя его незаконным. В регионе предполагалось выяснить мнение жителей по вопросу длительности школьной недели.

Ранее бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев предложил председателю ЦИК Элле Памфиловой публично пройти тестирование, предназначенное для членов УИК и ТИК, а также ответить на вопросы по законодательству.

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21.02.2018 15:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:47 Екб


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Памфилова попросила не втягивать детей в "предвыборные взрослые игры"
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