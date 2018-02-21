Памфилова попросила не втягивать детей в "предвыборные взрослые игры"

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступит с обращением к министру образования Ольге Васильевой с просьбой не допустить проведения предвыборных мероприятий с участием школьников.

"Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд, неправомерно проводятся какие-то акции", - сказала глава ЦИК.

"Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое", - цитирует ее РБК.

Глава ЦИК напомнила, что в России наблюдаются случаи принуждения к голосованию. В частности, она привела в качестве примера город Орехово-Зуево, где учителей вынуждали "писать заявления и голосовать на избирательном участке при техникуме". Также она намерена попросить Васильеву разобраться с ситуацией вокруг "школьных референдумов".

Ранее в феврале Центральная избирательная комиссия отменила решение подмосковной избирательной комиссии о проведении в день президентских выборов референдумов в школах, сочтя его незаконным. В регионе предполагалось выяснить мнение жителей по вопросу длительности школьной недели.

Ранее бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев предложил председателю ЦИК Элле Памфиловой публично пройти тестирование, предназначенное для членов УИК и ТИК, а также ответить на вопросы по законодательству.