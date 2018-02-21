За прошлый год энергетики выявили 706 фактов хищения электроэнергии в южных районах Челябинской области

В 2017 году энергетики производственного отделения "Магнитогорские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" провели 576 рейдов по безучетному и бездоговорному потреблению электроэнергии в Агаповском, Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском, Брединском, Нагайбакском районах Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании, в ходе проверок обнаружено 706 фактов неучтенного потребления электроэнергии и незаконного присоединения к электрическим сетям. В общей сложности у энергокомпании за год похищено 4 млн 389 тыс. киловатт-часов (кВт/ч). Дополнительно было проверено 3 тыс. 343 прибора учета у бытовых потребителей и выдано 936 предписаний на устранение замечаний.

Рейды, в рамках которых осуществляется проверка неблагонадежных потребителей и осмотры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, входят в число наиболее эффективных мероприятий по борьбе с воровством электроэнергии, отмечают в "МРСК Урала". В отношении граждан, уличенных в незаконном потреблении и не возместивших ущерб в добровольном порядке, ведется работа по возбуждению судебных дел, в правоохранительные органы переданы заявления о случаях незаконного потребления электроэнергии.