В Челябинске суд признал незаконными предписания Россельхознадзора, требовавшего вырубить деревья на берегу озера Увильды

В Челябинске суд признал незаконными предписания управления Россельхознадзора, требовавшего от собственника трех земельных участков на берегу озера Увильды вырубить деревья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Калининского районного суда.

Земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки Россельхознадзора было установлено зарастание участков соснами и березами, а также многолетними сорными растениями. После проведения проверки были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Однако собственник участков посчитал, что исполнение предписаний приведет к изменению дна и берегов озера, что запрещено Положением о памятнике природы Челябинской области озере Увильды.

Суд встал на сторону собственника, установив, что на указанных земельных участках ведется сельскохозяйственное производство: высажены плодовые деревья, произрастают овощи, лекарственные травы, осуществляется сенокошение.

Кроме того, управление не представило доказательств ухудшения земельных участков.