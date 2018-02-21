Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"

Ученые, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) написали повторное открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявляют о некомпетентности ФАНО и необходимости вернуть самоуправление российской науке, передает ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря 2017 года авторы письма, под которым подписались около 400 ученых, пожаловались главе государства на стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В частности отмечалось, что в результате реформы РАН в государстве "создается громоздкая и неработающая система управления наукой". Академики просили Путина проявить политическую волю и вернуть РАН все институты, которые были переподчинены ФАНО.

Недавно инициаторам открытого обращения пришел ответ, но не из Администрации президента, а из Минобрнауки. В АП заявили, что этот вопрос не относится к компетенции их подразделения. В ответе министерства на коллективное обращение ученых была представлена в качестве большого приложения позиция ФАНО России.

"Адресат нашего Обращения – не ФАНО, и даже не Минобрнауки. Основной посыл "Письма 400" - именно протест против абсурдных нормативов, законов и актов, с помощью которых бухгалтеры и эффективные менеджеры пытаются управлять наукой. Ссылки на то, что изменение этой громоздкой нормативной базы требуют долгой и сложной проработки, абсолютно несостоятельны", - говорится в заявлении авторов.

Ученые решили повторно отправить свое обращение на имя главы государства.

"Многие из нас, работая еще в СССР - во многом несвободной стране, чувствовали себя в то время свободными в своих изысканиях. Чувство свободы, так необходимое в научном творчестве, сейчас исчезает в тисках специалистов по финансовой отчетности. Ситуация требует принятия незамедлительных мер на уровне высшего руководства РФ. Науке в России должны быть возвращены особый статус и самоуправление", - отмечают ученые.

"Теперь, после соблюдения всех формальностей и рассмотрения обращения в правительстве и ФАНО, мы снова просим передать его президенту РФ, который является единственным лицом, уполномоченным принять содержательное политическое решение по нашим предложениям", - говорится в повторном письме академиков в адрес Администрации президента.

Отмечается также, что на этот раз ученые направили два письма. В одном из них президента РФ просят ответить на обращение, а второе представляет собой дубликат "письма-400", отправленного в АП в декабре прошлого года, но с большим количеством подписей.