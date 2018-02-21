Екатеринбургская телебашня, которую готовятся снести, уже исчезла с городских карт

Недостроенная екатеринбургская телебашня, которую в ближайшее время готовятся снести, исчезла с городских карт. Так, в сервисе "Яндекс.Карты" на месте недостроя теперь находится пустое место, передает корреспондент Накануне.RU.

В самой компании объяснили этот казус тем, что ранее была информация о сносе телебашни 23 февраля, и чтобы карты были актуальными к этому моменту, объект уже убрали с них. Но поскольку дату демонтажа перенесли, после ближайшего обновления телебашня вновь появится на "Яндекс.Картах" Екатеринбурга.

На картах телебашни уже нет

Напомним, ранее представители УГМК заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней. Точной даты до сих пор нет. На данный момент известно только то, что обрушение произойдет после президентских выборов.