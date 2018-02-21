В Магнитогорске местный экстремист получил 2 года условно за ненависть к кавказцам

В Магнитогорске условный срок получил 35-летний местный житель - его признали виновным в экстремизме.

Установлено, что мужчина в 2016 году на своей странице в соцсети публиковал материалы, содержащие призывы к возбуждению ненависти и вражды к народам Северного Кавказа, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Данное преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", - добавили в СК.