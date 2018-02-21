Житель Екатеринбурга отсудил круглую сумму у салона сотовой связи за вздувшийся Iphone 7

Екатеринбуржец отсудил у салона сотовой связи "Связной Логистика" 144 тыс. руб. за покупку бракованного Apple Iphone 7, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Житель Екатеринбурга в июне прошлого года купил Apple Iphone 7 за 55 тыс. 490 руб. в одном из магазинов сети "Связной Логистика", а через два месяца телефон вздулся по неизвестным причинам. В связи с этим молодой человек обратился с претензией в магазин, но там предложили лишь сдать его на гарантийный ремонт. Тогда мужчина не поленился сделать экспертизу, которая показала, что у телефона производственный дефект. Причиной вздутия аккумуляторной батареи послужило внутреннее замыкание.

Покупатель бракованного Iphone решил подать в суд, по результату которого, молодой человек выиграл дело и получит потраченные деньги за телефон. Также салон сотовой связи выплатит покупателю неустойку за нарушение срока, предусмотренного законом РФ "О защите прав потребителей", и другие расходы. Общая сумма, которую получит покупатель некачественного товара, составит 144 тыс. руб.