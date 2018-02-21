В Совфеде по факту изнасилований в челябинском интернате требуют завести уголовку в отношении группы лиц

в этот день
21.02.18
23:32
В Екб.01:32
Студенты МГУ собрали подписи против фан-зоны возле кампуса
Сбербанк признал проблемы с обращением новых банкнот
СМИ: Ананьевы сняли в "Возрождении" 4,5 млрд и вывезли в тележках
Главное
СМИ сообщили о возможной растрате похищенных в МДТ денег на Maybach и яхту

Тема дня
Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Максим Калашников – о новом провале "Роснано": Нам нечего предложить индусам А что мы можем предложить индусам? Мы не первые ни в космосе, ни в моторостроении, ни в электронике – ни в чем. Ракету сами не сумели сделать. Это очень закономерный итог. Как всякая авиационная катастрофа – это клубок причин, который намотался и запутался.
21.02.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Турчинов признал, что Януковича отстранили "по понятиям", а Крымом пожертвовали ради легализации Порошенко
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
Отвез друга за девушкой. В Екатеринбурге юноше грозит тюрьма за оборону
Порошенко призвал в Мюнхене "дожать Россию" и захватить Донбасс силами ООН
В РКК "Энергия" признали окончание доминирующего положения РФ в космонавтике
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Депутат Госдумы ответил на ввод эсминцев США в Черное море
В Россию доставили раненых из Сирии - Bloomberg
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 1233

В Совфеде по факту изнасилований в челябинском интернате требуют завести уголовку в отношении группы лиц
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Совет Федерации (2016) | Фото:

В Совете Федерации на заседании рабочей группы по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, обсудили трагический случай в детском доме под Челябинском, где выявлены факты сексуального насилия над детьми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе сенатора Елены Мизулиной.
Читайте также:

Сенатор напомнила, что в отношении руководства детского дома возбуждено уголовное дело за халатность. Это, по ее словам, вызывает недоумение. Мизулина считает, что необходимо возбуждать уголовное дело по нескольким статьям.

"Речь даже должна идти о совокупности преступлений: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, вовлечение детей в занятие проституцией, организация занятия проституцией. В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Да, может, руководство ничего не знало. Но, это происходило на протяжении многих лет. Неужели они не видели ничего?", - заявила она.

Член СФ подчеркнула, что подобные случаи необходимо пресекать и наказывать очень жестоко.

Возмутило сенатора и появившаяся информация о том, что приемным семьям угрожают изъятием детей из-за того, что они рассказали журналистам о фактах систематического насилия над детьми.

"Вместо того, чтобы помочь семьям и детям, оказать необходимую помощь и защитить их, сразу пытаются различными репрессивными методами заставить их молчать. Изъятие детей из семьи - это тяжелейшая травма для любого ребенка, а уж для ребенка-сироты тем более", - добавила она.

Рабочая группа Совета Федерации возьмет на контроль расследование дела в Челябинске.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

Стоит отметить, что уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина опровергла обвинения в свой адрес об угрозах родителям отобрать приемных детей.

Другие новости по темам: педофил, изнасилование, детдом, воспитанники, Елена Мизулина,
21.02.2018 15:22 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.02.2018 14:00 Мск
Челябинский уполномоченный по правам ребенка опровергла обвинения в угрозах отобрать приемных детей

Ранее 21.02.2018 07:53 Мск
"Для меня это – шок". Борис Дубровский пообещал сделать "самые жесткие выводы" по делу об изнасилованиях в интернате

Ранее 20.02.2018 16:28 Мск
Мизулина заявила, что руководству и сотрудникам детдома в Челябинске выдвинуто слишком мягкое обвинение

Ранее 20.02.2018 08:38 Мск
В Челябинской области уволили директора интерната, где насиловали детей

Ранее 19.02.2018 11:06 Мск
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя








Добавить комментарий:

В Совфеде по факту изнасилований в челябинском интернате требуют завести уголовку в отношении группы лиц
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+