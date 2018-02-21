В Совфеде по факту изнасилований в челябинском интернате требуют завести уголовку в отношении группы лиц

В Совете Федерации на заседании рабочей группы по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, обсудили трагический случай в детском доме под Челябинском, где выявлены факты сексуального насилия над детьми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе сенатора Елены Мизулиной.

Сенатор напомнила, что в отношении руководства детского дома возбуждено уголовное дело за халатность. Это, по ее словам, вызывает недоумение. Мизулина считает, что необходимо возбуждать уголовное дело по нескольким статьям.

"Речь даже должна идти о совокупности преступлений: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, вовлечение детей в занятие проституцией, организация занятия проституцией. В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Да, может, руководство ничего не знало. Но, это происходило на протяжении многих лет. Неужели они не видели ничего?", - заявила она.

Член СФ подчеркнула, что подобные случаи необходимо пресекать и наказывать очень жестоко.

Возмутило сенатора и появившаяся информация о том, что приемным семьям угрожают изъятием детей из-за того, что они рассказали журналистам о фактах систематического насилия над детьми.

"Вместо того, чтобы помочь семьям и детям, оказать необходимую помощь и защитить их, сразу пытаются различными репрессивными методами заставить их молчать. Изъятие детей из семьи - это тяжелейшая травма для любого ребенка, а уж для ребенка-сироты тем более", - добавила она.

Рабочая группа Совета Федерации возьмет на контроль расследование дела в Челябинске.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

Стоит отметить, что уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина опровергла обвинения в свой адрес об угрозах родителям отобрать приемных детей.