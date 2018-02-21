Из-за неверных данных. Референдум курганских "антиуранщиков" не согласован избиркомом Зауралья

В Кургане не состоится региональный референдум о запрете добычи урана в Зауралье - Избирательная комиссия региона нашла нарушения в документах, которые ранее "антиуранщики" подали для проверки, об этом Накануне.RU сообщили представители движения "Курган - Антиуран".

По словам активистов движения, избирком сослался на недостоверность данных. В частности, 8 членов инициативной группы по проведению референдума в Курганской области указали неправильные номера паспортов и другие неверные данные. В связи с этим участникам "Курган - Антиуран" придется отложить проведение референдума на неопределенное время.

Члены инициативной группы сообщили Накануне.RU, что будут исправлять замечания и снова подадут документы в избирком.

Как ранее стало известно, 12 февраля в Избирательную комиссию Курганской области "антиуранщики" передали документы на регистрацию инициативной группы по проведению регионального референдума – на плебисцит они хотели вынести единственный вопрос: "Считаете ли вы необходимым запретить добычу урана на месторождении Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области в связи с непредсказуемыми долговременными последствиями этой добычи для экологии региона?" Как ранее заявляли представители движения "Курган-Антиуран", от деятельности предприятия "Далур" в регионе якобы резко увеличилось количество онкобольных.