Три врача кардиоцентра в Хабаровске попали под следствие в связи с гибелью шести пациентов

В Хабаровске три врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) стали фигурантами уголовных дел в связи с гибелью шести пациентов. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России в Хабаровске Оксана Сердюцкая, передает МИА "Россия сегодня". В СКР не комментируют данную ситуацию.

Как отметила представитель медучреждения, следственные действия в кардиоцентре проводились еще в декабре 2017 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц". Санкция по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Три сотрудника учреждения находятся под следствием, их обвиняют в оказании некачественных услуг, повлекших смерть шести пациентов. Следствие считает, что пациенты кардиоцентра погибли из-за внутрибольничной инфекции (ВБИ), которая распространилась по вине врачей учреждения. Однако администрация центра не связывает случаи летальных исходов пациентов стационара с нарушением санитарных норм в центре", - прокомментировала Сердюцкая.

По ее словам, анализ историй болезней пациентов показал, что во всех случаях у пациентов имелись факторы риска — длительная операция, возраст, наличие сопутствующих заболеваний.

Представитель следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю заявил, что дело врачей кардиоцентра ведомство не комментирует.