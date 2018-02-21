Югорские депутаты одобрили план консолидации электросетевых активов региона

В Думе Ханты-Мансийского автономного округа с участием энергетиков и членов правительства состоялось обсуждение консолидации электросетевых активов на Югры. Депутаты поддержали создание единого центра электроснабжения потребителей, по словам топ-менеджеров компаний это позволит установить разумные тарифы.

На депутатские слушания помимо членов правительства ХМАО пришли энергетики : директор компании "ЮТЭК-Региональные сети" (входит в "Корпорацию СТС") Максим Медведев, глава "Корпорации СТС" Николай Казаков. В качестве основных доводов в пользу консолидации активов Медведев назвал создание единого регионального оператора по оказанию услуг передачи электроэнергии, применение экономически обоснованных тарифов, снижение финансовой нагрузки на бюджет региона, развитие форм государственно-частного партнёрства, реализацию единой сбалансированной инвестиционной программы.

Участники депутатских слушаний отмечали, что раздробленность сетевых организаций снижает эффективность работы энергетического комплекса, затрудняет поддержание оборудования в надлежащем состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной думы. Другие обозначенные плюсы - снижению издержек и оптимизация управления.

Парламентарии поддержали консолидацию, но дали свои рекомендации. Во-первых, энергетиков попросили сбалансированно развивать региональные генерирующие и сетевые мощности, в том числе за счёт присоединения и объединения изолированных энергосистем. Во-вторых - продолжить совершенствование малой энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения.

Резолюция думских слушаний будет направлена в правительство Югры.

Напомним, в 2018 г. власти Югры планируют продать четыре энергокомпании. В октябре 2017 г. под контроль Нижневартовской энергосбытовой компании (ООО "НЭСКО") перешла ЮТЭК.