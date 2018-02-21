В Волгограде семейная пара вернула сына, которого считала умершим семь лет назад

В Волгограде семья с помощью судебных приставов нашла ребенка, который считался умершим семь лет назад, сразу после рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного УФССП.

Ребенок родился в 2011 году. Врачи заявили, что новорожденный не проживет дольше недели. Посоветовавшись с мужем, женщина написала отказ.

Однако через пять дней супруги одумались и вернулись за ребенком, но врачи сказали, что мальчик уже умер.

Осенью 2017 года судебные приставы арестовали счет женщины и возбудили против нее исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка в пользу дома-интерната.

Оказалось, что мальчик, который считался умершим, был жив и находился в детском доме.

"Родители, столь неожиданным образом узнавшие о "воскресении" своего малыша, тут же обратились в суд за восстановлением родительских прав. В ноябре 2017 года справедливость восторжествовала, и в канун наступления 2018 года ребенок был передан на воспитание своим законным родителям", - сообщили в УФССП.