В Нижнем Тагиле прошел XXIV региональный фестиваль патриотической песни "Афганский ветер"

В Нижнем Тагиле прошел XXIV региональный фестиваль патриотической солдатской песни "Афганский ветер". Традиционно мероприятие проводится в феврале, в месячник защитников Отечества. В этом году конкурс был посвящен 100-летнему юбилею погранвойск России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

Из-за большого числа участников фестиваль разделен на этапы: отборочный тур, конкурсный день и гала-концерт. Более ста конкурсантов было прослушано жюри на отборочном этапе, после которого количество претендентов сократилось до 44. Все исполнители вышли 10 февраля на сцену Городского дворца молодежи, где представили на суд зрителей и жюри свое прочтение песен на патриотическую тематику. Борьба в конкурсный день была нешуточной. Победу одержали те, кто не только красиво исполнил выбранное произведение, но и вложил в свое выступление душу и сердце.

По итогам конкурсного дня сформировалась программа гала-концерта, который прошел в минувшую субботу в городском Дворце молодежи. В этот день в фойе всех угощали солдатской кашей, а представители НТО РОО ВПВ СО "Граница" и участники юнармейских отрядов проводили мастер-классы.

Открыли гала-концерт заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров и председатель Нижнетагильского отделения общероссийской организации "Российский союз ветеранов Афганистан" Андрей Банников. Затем на сцену, сменяя друг-друга, выходили победители и призеры всех семи номинаций фестиваля.

В номинации "Сын полка" победителем стал самый юный участник конкурса Мирослав Щербина, в номинации "Батяня" победу одержал Александр Смолькин, "Золото погон" по праву досталось Наталье Косяковой, в "Боевом резерве" лучшим признан Евгений Фролов, в номинации "И один в поле воин" победил и порадовал своим выступлением Игорь Пашков, в "Розе ветров" не было равных Арине Уляшкиной, а в "Однополчанах" лучшим признан дуэт Динмухаммеда Таштанова и Венеры Шамшиевой.

Всем победителям были вручены традиционные дипломы и плакетки фестиваля, а также приз в виде звезды с названием номинации от нижнетагильского отделения общероссийской организации "Российский союз ветеранов Афганистан".

Общественная организация ветеранов погранслужбы "Граница" учредила три специальных приза, которые также были вручены на гала-концерте. Их обладателями стали: семейное трио Ольга Митько, Юрий и Владимир Власовы, Наталья Косякова, а также ансамбль народной песни "Подруженька".