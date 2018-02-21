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Новости
21.02.2018 14:59 Мск (16:59 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Ковальчук о полуфинале Олимпиады: Чехия - хорошая команда. Надо готовиться
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сборная России по хоккею, Илья Ковальчук (2018) | Фото: fhr.ru

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук подвел итоги сегодняшнего четвертьфинала Олимпиады-2018 против Норвегии. Также он поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с Чехией, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня российские хоккеисты разгромили норвежцев со счетом 6:1.

"Мы хотели сразу мощно начать матч, так как норвежцы играли вчера, потратили много сил. Наша задача была как можно больше бросать и нагружать вратаря соперника. Нет никаких необычных чувств от того, что с таким крупным счетом выиграли в четвертьфинале. Здесь все команды сильные. Наша задача была выйти и показать свой лучший хоккей, что мы и сделали. Какая разница, сколько мы сил потратили? Главное, что результата правильного добились. Не всегда же нам в четвертьфинале на Канаду выходить", - приводит слова Ковальчука официальный сайт Федерации хоккея России.

Россия - Норвегия, хоккей, ОИ-2018(2018)|Фото: REUTERS/David W. Cerny

Также он дал оценку сопернику по предстоящему полуфиналу, который состоится 23 февраля.

"Чехия - хорошая команда, заняла первое место в группе и попала в полуфинал, ничего так просто не случается. Надо готовиться. Тренеры покажут нам, что хорошо, а что плохо у соперника", - добавил форвард.

Напомним, в недавнем матче со сборной США (4:0) Илья Ковальчук забросил свою 13-ю шайбу в рамках олимпийских турниров и побил рекорд Павла Буре.

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21.02.2018 14:59 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
16:59 Екб


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Ковальчук о полуфинале Олимпиады: Чехия - хорошая команда. Надо готовиться
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