Госдума в первом чтении одобрила продление дачной амнистии

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона о продлении "дачной амнистии". Предлагается продлить сроки действия "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) еще на два года - до 1 марта 2020 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы.

Упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства - был введен в 2006 г. Гражданам была предоставлена возможность оформить права в упрощенном порядке на земельные участки, дачные домики, гаражи, бани и другие строения, в том числе, на те, которые были возведены много лет назад, но не могли быть легализованы из-за изменившегося законодательства.

За весь период действия "дачной амнистии", по данным Росреестра, в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 12,8 млн прав.