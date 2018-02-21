В Минобрнауки предложили сформировать международных совет по разработке требований к школьникам при подготовке к ЕГЭ после 2030 года

В Минобрнауки предложили сформировать международный совет, который займется разработкой требований к результатам ЕГЭ после 2030 года. С такой инициативой на международной конференции, посвященной развитию выпускных экзаменов, выступил замглавы Минобрнауки - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, одной из важных задач сегодня является понимание требований, "которые мы должны предъявить к выпускникам школ будущего, определить направления трансформации этих требований в краткосрочной и долгосрочной перспективе". "Для этого я предлагаю создать международный стратегический совет по вопросу разработки требований к результатам ЕГЭ после 2030 года", - сказал он.

Как отметил Кравцов, ряд зарубежных экспертов уже дали согласие войти в его состав.

"Я надеюсь, эта идея найдет широкую поддержку", - добавил замминистра.