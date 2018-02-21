СМИ сообщили о возможной растрате похищенных в МДТ денег на Maybach и яхту

Похищенные при строительстве новой сцены Академического Малого Драматического Театра – Театра Европы 45 млн рублей были потрачены на покупку Mercedes-Benz Maybach и лизинг Porsche и Lexus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

У одного из фигурантов дела - директора фирмы экс-подрядчика "Стройсоюз СВ" Максима Корнеева - нашли фотографии элитного авто, самолета и яхты, передает телеканал "78" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

При этом подозреваемый не скрывал свою любовь к роскошной жизни, уточняют журналисты.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла хищение десятков миллионов рублей в МДТ Санкт-Петербурга.

По версии следствия, работы по контракту фактически выполнены не были, а все деньги - 45,5 млн рублей - были похищены и использованы по своему усмотрению лицами, действующими от имени привлеченных к их реализации ООО "Стройсоюз СВ" и ООО "М-Проект".