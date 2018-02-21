РЖД инвестирует более 3 миллиардов рублей в развитие железнодорожной магистрали в Тюмени

В этом году РЖД инвестирует в развитие Свердловской железной дороги в Тюменском регионе более 3 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Основные инвестиционные проекты реализуются в целях увеличения пропускной способности, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта.

1,8 млрд руб. будут направлены на реконструкцию существующего железнодорожного пути. На участках Озеро Андреевское – Войновка, Картымская – Абаевский, Утяшево – Тюмень, Омутинская – Ламенская пройдут работы по модернизации пути с усилением инженерных сооружений. Более 295 млн руб. планируется инвестировать в реконструкцию железнодорожных путей сортировочной станции Войновка. В развитие и обновление локомотивного комплекса будет инвестировано более 160 млн руб. Продолжится техническое перевооружение эксплуатационного локомотивного депо Войновка, строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Камышлов.