Евгений Куйвашев сыграет в хоккей с администрацией Каменска-Уральского

Завтра, 22 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Каменск-Уральский, где откроет крытый каток с искусственным льдом "Каменск-Арена".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, также Куйвашев примет участие в хоккейном матче между командами администрации Каменска-Уральского "Металлург" и правительства Свердловской области "Титан". Кроме этого, губернатор поприветствует участников хоккейного матча детских команд города, который посвящен Дню защитника отечества, и совершит символическое вбрасывание шайбы.

Также глава региона встретится с членами общественных организаций ветеранов боевых действий города и вместе с ними возложит цветы к памятнику воинам, погибшим в военных конфликтах и памятнику генералу армии Виктору Дубынину.

Напомним, в мае прошлого года Евгений Куйвашев вывел на лед команду "Титан" и одержал победу в благотворительном "Матче всех звезд".